Неймар определился со своим будущим

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар готов сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Telefoot.

По сведениям источника, футболист крайне недоволен жесткой критикой со стороны болельщиков французского клуба, и поэтому задумался об уходе. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуются “Челси” и “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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