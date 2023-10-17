Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар оказался в центре нового скандала.

На этот раз звездный футболист поругался с президентом Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригесом.

Как сообщает журналист Жозе Карлуш Араужо в соцсетях, во время словесной перепалки бразилец оскорбил его, после чего сказал, что может отказаться принимать участие в матчах сборной Бразилии.

13 октября сборная Бразилии сыграла вничью со сборной Венесуэлы. Встреча проходила в рамках 3-го тура квалификации на чемпионат мира – 2026 и завершилась со счётом 1:1. Бразильцы вели в счете почти до конца встречи, однако соперники смогли сравнять счет.

Мировое первенство по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. В финальной стадии чемпионата мира примут участие сразу 48 команд, что станет историческим событием.

Теперь групповой этап будет состоять из 12 групп по четыре команды в каждой, а в плей-офф будут выходить сборные, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Также стоит отметить, что на турнире впервые будет стадия 1/16 финала.