Неймар не сможет дебютировать за "Аль-Хилаль" в ближайшее время

Бразильский нападающий “Аль-Хилаля” Неймар не сможет дебютировать за клуб из Саудовской Аравии в ближайшее время, сообщает Goal.com.

“Неймар приехал к нам с травмой, он испытывает небольшие проблемы с мышцами. Я не знаю, когда он сможет вернуться в строй, и когда сможет играть. Ему не стоит сейчас ехать в сборную Бразилии, он должен пройти курс реабилитации”, – сказал главный тренер клуба Жорже Жезуш.

31-летний Неймар перешел в “Аль-Хилаль” из “Пари Сен-Жермен”. Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста 90 миллионов евро. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока составит примерно 80 миллионов евро в год. При этом, благодаря спонсорским соглашениям и коммерческой деятельности доход игрока может увеличиться до 160 миллионов евро в год.

Неймар выступал за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.