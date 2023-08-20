АНГ АНГ NG NG
Главная Новости Неймар не сможет дебютировать за "Аль-Хилаль" в ближайшее время

Неймар не сможет дебютировать за "Аль-Хилаль" в ближайшее время

Новости футбола Сегодня, 05:51
Неймар не сможет дебютировать за "Аль-Хилаль" в ближайшее время Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бразильский нападающий “Аль-Хилаля” Неймар не сможет дебютировать за клуб из Саудовской Аравии в ближайшее время, сообщает Goal.com.

“Неймар приехал к нам с травмой, он испытывает небольшие проблемы с мышцами. Я не знаю, когда он сможет вернуться в строй, и когда сможет играть. Ему не стоит сейчас ехать в сборную Бразилии, он должен пройти курс реабилитации”, – сказал главный тренер клуба Жорже Жезуш.

31-летний Неймар перешел в “Аль-Хилаль” из “Пари Сен-Жермен”. Клуб из Саудовской Аравии заплатил за футболиста 90 миллионов евро. Бразилец подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока составит примерно 80 миллионов евро в год. При этом, благодаря спонсорским соглашениям и коммерческой деятельности доход игрока может увеличиться до 160 миллионов евро в год.

Неймар выступал за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Про-лига Саудовская Аравия
Популярные новости
Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Новости футбола Сегодня, 05:45 Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории
Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 15:58 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ
Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб Новости футбола Вчера, 07:51 Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб
"Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги Новости футбола 18 авг 2023, 16:35 "Бавария" одержала разгромную победу в стартовом матче Бундеслиги
"Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола 18 авг 2023, 16:21 "Аль-Наср" Роналду вновь проиграл в матче чемпионата Саудовской Аравии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:51 Неймар не сможет дебютировать за "Аль-Хилаль" в ближайшее время Новости футбола Сегодня, 05:45 Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории Новости футбола Сегодня, 04:00 В УЕФА приняли жесткое решение по фанатам загребского Динамо Новости футбола Сегодня, 02:29 ВИДЕО. Месси выиграл первый трофей в новом клубе Новости футбола Сегодня, 01:00 Аль-Наср Роналду близок к покупке победителя Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 00:00 Ницца вступила в борьбу за американца из Барселоны Новости футбола Вчера, 16:28 Аль-Наср Роналду близок к покупке игрока "Порту" за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 16:06 Ливерпуль одержал волевую победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Вчера, 15:58 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года