Неймар назвал свою главную мечту в футболе

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар ответил на вопрос о том, как его вдохновляет Лионель Месси.

Напомним, что в 2022 году аргентинец выиграл чемпионат мира в Катаре.

"Он побеждает в 34-35 лет. Я тоже хотел бы того же. Сейчас это кажется сложным, но я надеюсь, что у меня все выйдет.

Будем двигаться вперед год за годом, и посмотрим, как все сложится. Моя главная мечта в футболе - выиграть чемпионат мира", - отметил он.