Форвард ПСЖ Неймар назвал своего любимого пилота из мира Формулы-1.

По его словам, это британский гонщик, представляющий команду "Мерседес", Льюис Хэмилтон.

Неймар признался, что именитый гонщик также является его хорошим другом.

Как известно, бразилец из-за травмы пропускает оставшуюся часть сезона. Из-за визита Гран-при Монако он даже не поехал на матч, в котором парижане оформили чемпионский титул.