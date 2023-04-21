Неймар назвал клуб, за который хотел бы сыграть

Звездный нападающий ПСЖ Неймар недавно посетил матч своего родного клуба “Сантос”.

По словам футболиста, он был рад вернуться домой после 10 лет.

"Я разочарован, что игра закончилась ничьей, я очень хотел, чтобы "Сантос" победил. Однако, я почувствовал любовь болельщиков. Этот клуб открыл для меня двери в мир и я мечтаю вернуться сюда. Это случится однажды", - заявил форвард.

Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Франции бразилец провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

Из-за травмы он выбыл до конца сезона.