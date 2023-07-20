Неймар назвал клуб, за который будет играть в следующем сезоне

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар заявил, что он не собирается переходить в другой клуб в летнее трансферное окно.

“Я надеюсь, что мое будущее связано с ПСЖ. У меня действует контракт с клубом и никто не говорил мне, что я должен уйти. Я останусь в Париже, даже если между мной и болельщиками будет не так много любви”, - приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ намерено избавиться от бразильца из-за его зарплаты, которая составляет около 36 миллионов евро в год. Интерес к форварду проявляют “Челси”, “Манчестер Юнайтед” и “Барселона”.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. Сумма трансфера составила 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего Неймар провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

Неймар с 2010 играет за сборную Бразилии. Всего за бразильскую национальную команду он провел 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую и одну красную карточки.