Неймар может завершить карьеру в сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар не исключает, что может завершить карьеру в национальной команде.

Об этом он сказал после поражения от Хорватии в ¼ финала чемпионата мира в Катаре.

По словам футболиста, сейчас ему сложно принять такое решение, но он не исключает, что в итоге все завершится именно так.

“Я не закрываю никаких дверей перед сборной, но я также не могу вам сказать на 100%, что хочу вернуться”, - ответил он на вопрос журналиста.