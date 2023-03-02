Неймар может восстановиться к матчу с "Баварией"

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар может восстановиться после травмы к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии”, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, бразилец делает все возможное, чтобы вернуться к строй к матчу с немецким грандом. Матч “Бавария” - ПСЖ состоится 8 марта в Мюнхене. В первом матче немцы выиграли в Париже со счетом 1:0.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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