Неймар может пропустить еще один матч за Аль-Хиляль из-за травмы

Аль-Хиляль обнародовал информацию о физическом состоянии бразильца Неймара, сообщает Гол.

Неймар может пропустить матч Азиатской Лиги Чемпионов в понедельник, 18 сентября. 31-летний игрок прошел международную паузу невредимым, став лучшим бомбардиром своей страны за все время, обойдя легендарного трехкратного обладателя Кубка мира Пеле.

Однако следующая игра Неймара под вопросом. В клубе заявили, что он сейчас залечивает небольшое повреждение и поэтому вынужден пропустить игру против команды из Узбекистана.

Главный тренер Аль-Хиляля Жорже Жесус заявил, что Немар провел тренировку перед игрой, но не будет играть, потому что испытывает дискомфорт. Поэтому в клубе должны убедиться в готовности бразильца, потому что хотят, чтобы он был готов на все 100%.

У Неймара проблемы с мышцами после переезда из ПСЖ в Аль-Хиляль и пропустил уже четыре игры в новой команде. В пятницу он провел матч против Аль-Рияда и оформил голевую передачу в выигрышном матче. Однако ему снова придется пропустить очередной матч и наблюдать за игрой своего коллектива с трибун.