Неймар может перейти в "Манчестер Юнайтед"

“Манчестер Юнайтед” хочет купить нападающего “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймара, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, манкунианцы ведут активные переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно. “МЮ" хочет арендовать бразильца с правом выкупа, а ПСЖ надеется его продать. Форвардом интересуются еще несколько английских клубов.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

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