Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар может перейти в “Челси”, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, владелец английского клуба Тодд Боули провел встречу с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. На встрече, помимо других вопросов, обсуждался трансфер бразильца. “Аристократы” готовы заплатить за форварда 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ недовольны дисциплиной Неймара и клуб может выставить его на трансфер. При этом сам игрок не хочет менять клуб.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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