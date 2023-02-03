Неймар и Серхио Рамос не сыграют в ближайшем матче за ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар и защитник команды Серхио Рамос пропустят следующий матч своей команды.

По причине травм оба футболиста не попали в заявку на игру чемпионата Франции против “Тулузы”, которая пройдет завтра.

В клубе сообщили, что Неймар Рамос продолжают заниматься по индивидуальной программе.

Ожидается, что оба футболиста вернутся общую группу в начале следующей недели.