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Неймар и Мбаппе больше не дружат в социальных сетях

Новости футбола Сегодня, 05:30
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Неймар и Мбаппе больше не дружат в социальных сетях Неймар и Мбаппе больше не дружат в социальных сетях

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар что-то явно не поделили.

На днях оба футболиста отписались друг от друга в социальных сетях.

Напомним, что перед уходом из ПСЖ Неймар ставил лайки под постами, в которых высказывалась критика в сторону французского нападающего. При этом точной версии о том, что случилось между футболистами, пока нет.

Несколько недель назад 31-летний бразильский футболист перешел в саудовский клуб Аль-Хиляль. За свой новый клуб он пока не сыграл ни одного матча.

Неймар играл в составе ПСЖ с 2017 года, перейдя туда из Барселоны за рекордные 222 миллиона евро. Всего за команду из Парижа Неймар провел 173 матча, забил 118 голов и сделал 77 голевых передач. Пять раз вместе с ПСЖ он становился чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок Франции и дошел до финала Лиги чемпионов.

Что касается Мбаппе, то футболист минувшим летом был близок к уходу из ПСЖ. Он не захотел продлевать контракт с клубом и теперь может покинуть его следующим летом в качестве свободного агента.

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