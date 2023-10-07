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Неймар и его девушка объявили о появление первенца

Новости футбола Сегодня, 08:03
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Неймар и его девушка объявили о появление первенца Фото: твиттер Аль-Хиляль/Автор неизвестен

Неймар со своей девушкой Бруной на своейInstagram странице показали фото первенца. Возможно нас ждет новая звезда футбола мирового уровня.

Эта неделя становиться прекрасной для бразильца, ведь накануне он забил свой первый гол за Аль-Хиляль. Клуб также не забыл поздравить своего нападающего с таким событием, посвятив ему несколько публикаций на своей странице вX (Twitter).

Это уже второй ребенок у Неймара. Первый ребенок появился у нападающего в 19-летнем возрасте от его подруги Каролины Дантос, которой на тот момент был 17 лет. Пара рассталась через несколько месяцев после рождения ребенка. Про его сына, Дэви Лука, не так много информации. Он проживает с отцом и периодически навещает мать. В период выступления Неймара в ПСЖ, его сын был часто замечен вVIP-ложе стадионов на матчах отца.

В одном из интервью, звездный нападающий рассказывал о сыне, что ему больше всего по душе игра Килиана Мбаппе.

««Дэви обожает Килиана Мбаппе. Когда я взял его на тренировку, в машине он прожужжал мне все уши о Килиане. Он просил меня познакомить его с Мбаппе. В конце концов я исполнил его желание и успокоил его душу. Кажется, это был самый счастливый ребенок на планете».

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