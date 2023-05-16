Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар хочет вернуться в “Барселону”, сообщает Relevo.

По сведениям источника, бразилец мечтает о возвращении, но оно очень маловероятно, так как президент каталонского клуба не рассматривает вариант с трансфером игрока. На данный момент единственным претендентом на форварда является “Челси”.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет расстаться с Неймаром из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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