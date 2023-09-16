Неймар дебютировал в Саудовской Аравии

Фестиваль голов в Эр-Рияде. В день дебюта Неймара Аль-Хиляль обыграл Аль-Рияд со счетом 6:1, подтвердив, что на данный момент они являются сильнейшими в Саудовской профессиональной лиге. Матч в один гол, в котором доминировали лидеры лиги во главе с Жезусом, а во втором тайме на поле появился сам бразилец. Трибуны встретили звезду аплодисментами. За полчаса Неймар сумел отдать результативную передачу Малкольму и заработать пенальти.

Сам игрок прокомментировал свой первый матч в футболке своей новой команды:

«Я очень рад, что дебютировал с победой. Спасибо болельщикам за поддержку», — написал Неймар в социальных сетях.

Бразилец перешел на Аравийский полуостров этим летом из ПСЖ за 90 миллионов евро, став самым дорогим приобретением саудовских клубов. В прошлом сезоне за ПСЖ игрок провел 28 матчей, забил 16 голов и 17 раз отдал голевые передачи своим одноклубникам.

Аль-Хилал – Аль-Рияд – 6:1

Голы: 1:0 - Митрович 30, 2:0 - Аль-Шахрани 45+4, 3:0 - Аль-Даусари Н.68, 4:0 - Малкольм 83, 5:0 - Аль-Давсари С.87 (п. ), 6:0 – Аль-Давсари С. 90+5, 6:1 – Аль-Закан 90+6.

Напомним, недавно Неймар побил рекорд по голам за сборную Бразилии, ранее принадлежавший легендарному Пеле. В отборочном матче ЧМ-2026 против Боливии нападающий забил свои 78-й и 79-й голы за сборную. Бразильский феномен забил 77 голов.