Неймар близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар близок к переходу в “Аль-Хилаль” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Андрес Онрубия Рамос в своем твиттере.

По сведениям источника,с аудовский клуб заплатит за футболиста 70-80 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на 40 миллионов евро за счет бонусов. По данным L’Équipe, зарплата бразильца в новом клубе составит 80 миллионов евро в год. Ожидается, что он подпишет контракт, который будет действовать до лета 2025 года.

31-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Он перешел в парижский клуб из “Барселоны”. ПСЖ заплатил за футболиста 222 миллиона евро. Данная сумма до сих пор является рекордной в истории футбола. Всего бразилец провел за французский клуб 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Неймар с 2010 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач, а также получил 31 желтую карточку и одну красную карточку.