Не все в "Барселоне" были бы рады возвращению Месси

Спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани был против возвращения Лионеля Месси в каталонскую команду.

Об этом написал журналист Тони Хуанмарти.

Алемани выступал против даже не смотря на то, что президент клуба и главный тренер поддерживали эту идею.

Напомним, что на днях специалист перебрался "Астон Виллу" и это может быть связано с разногласиями в каталонском клубе.