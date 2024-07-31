Не только покупки. Интер Майями намерен продать игрока за рекордную сумму

Все мы привыкли к тому, что в клубе Дэвида Бэкхема Интер Майями оказываются звездные игроки, но и другие представители клуба, который представляет Лионель Месси, имеют интерес у европейских коллективов.

Как сообщают сразу несколько журналистов GiveMeSport, «цапли» заканчивают сделку по продаже центрального полузащитника Диего Гомеса в английский Брайтон. Сумму сделки оценивают в 18 миллионов долларов. Но, переезд 21-летнего парагвайца в Англию случится не летом, а уже в следующее трансферное окно.

Если сумма в 18 миллионов долларов действительно будет уплачена, то продажа Гомеса станет самым большим трансфером на выход в истории Интер Майами и вторым во всей лиге. Этот трансфер всё же будет уступать продаже Мигеля Альмирона в Ньюкасл зимой 2019 года. Тогда «сороки» отдали за него 24 миллиона евро.

Ранее Интер Майами успешно начал выступления в Кубке Лиг, победив мексиканскую Пуеблу.