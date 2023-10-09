Не Рауль. Стал известен новый главный тренер Шальке

Немецкий футбольный клуб «Шальке» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Карела Герартса. Контракт с 41-летним бельгийским специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Свою самостоятельную тренерскую карьеру Герартс начал лишь год назад в «Юнион Сен-Жилуаз». Он привел команду к бронзовым медалям чемпионата Бельгии и был признан лучшим тренером года в стране.

На посту главного тренера «Шальке» Герартс заменил Томаса Прайса. Сейчас команда занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Ранее на пост коуча команды рассматривали легенду Реала Рауля, однако испанец отказался возглавлять Шальке.