Не Рауль. Стал известен новый главный тренер Шальке
Новости футбола Сегодня, 14:41
ФОТО: Tim Rehbein
Немецкий футбольный клуб «Шальке» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Карела Герартса. Контракт с 41-летним бельгийским специалистом рассчитан до лета 2025 года.
Свою самостоятельную тренерскую карьеру Герартс начал лишь год назад в «Юнион Сен-Жилуаз». Он привел команду к бронзовым медалям чемпионата Бельгии и был признан лучшим тренером года в стране.
На посту главного тренера «Шальке» Герартс заменил Томаса Прайса. Сейчас команда занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Ранее на пост коуча команды рассматривали легенду Реала Рауля, однако испанец отказался возглавлять Шальке.
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