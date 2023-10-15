Не Лэмпард. Стал известен новый главный тренер Рейнджерса

49-летний бельгийский специалист Филипп Клеман официально возглавил шотландский Рейнджерс из Глазго.

Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Клеман ранее стал чемпионом Бельгии с Генком, а затем завоевал два чемпионских титула с Брюгге. Прошлый сезон 49-летний бельгиец провел с Монако.

Рейнджерс занимает второе место в шотландской Премьер-лиге, отставая от Селтика на семь очков. В следующем матче команда Клемана сыграет с Хибернианом 21 октября.

Ранее Рейнджерс уволил Майкла Била. Также сообщалось, что коучем команды может стать Фрэнк Лэмпард.