"Не если, а когда я выиграю", - Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против Фьюри

Александр Усик прокомментировал предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против Тайсона Фьюри.

В комментарии для BoxingScene, украинский боксер заявил, что хорошо себя чувствует. Бой с Фьюри - большое событие для него, его семьи и его страны. Усик не может дождаться.

"Я не думаю о нокауте. Мое внимание сосредоточено на боксе. Если смогу, это будет нокаут. Если нет, то это будет победа в 12 раундах", - рассказывает Усик.

Он отмечает, что Фьюри хорош в разговорах, но для украинца это не имеет значения и никак не влияет.

"Выступление Тайсона против Нганну не имеет значения для меня, потому что со мной Фьюри будет другим. Возможно, для меня Фьюри проще Джошуа, а может и нет. Посмотрим", - отмечает Усик.

Он добавил, что уважает всех соперников, а если о нем говорят плохое, то это не пробелмы Александра, а проблемы оппонентов. Усик убежден в своей победе и хочет стать абсолютным чемпионом во второй раз.

"Не если, а когда я побежу Фьюри, я стану абсолютным чемпионом во второй раз. Это будет потрясающий бой", - добавил Александр.

Напомним, что обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) рассказал о своих планах после боя с Александром Усиком.