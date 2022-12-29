Не дождался конца игры: Неймар покинул стадион сразу после удаления в матче чемпионата
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Форвард “ПСЖ” Неймар покинул стадион сразу после того, как получил красную карточку в матче чемпионата против “Страсбура” (2:1).
Бразильского футболиста удалили на 62-й минуте, когда он получил вторую желтую карточку за симуляцию.
Интересно, что первое предупреждение он получил лишь за несколько минут до этого, когда шлепнул по лицу игрока противоположной команды.
Как пишет источник, сразу после удаления Неймар уехал со стадиона.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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