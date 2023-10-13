Не делали ставки на футбол. Тонали и Дзаньоло прошли допрос в полиции

Сандро Тонали и Николо Дзаньоло едва не расплакались в полиции, где проходили допрос, сообщает La Reppublica. Игроки сборной Италии оказались шокированы подозрениями в нелегальных ставках.

Сандро Тонали и Николо Дзаньоло не отрицали, что играли в азартные игры. Однако они не делали ставки на футбол. Тонали и Дзаньоло уверяют, что на нелегальных платформах играли в блэкджек и покер.