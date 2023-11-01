Ндомбеле отстранили от тренировок. Футболист ночью заказывал колу и гамбургер

Футболист турецкого “Галатасарая” Танги Ндомбеле попал в довольно необычную ситуацию.

На днях его отстранили от тренировок с первой командой из-за того, что у него есть проблемы с лишним весом.

Журналисты Fotospor выяснили, что после матча с «Баварией» в Лиге чемпионов, опытный футболист заказал в отеле ужин, состоящий из гамбургера, картофеля и колы. Причем заказ был сделан ближе к ночи.

Об этом узнал тренерский штаб «Галатасарая», который выразил свое недовольство действиями футболиста.

Теперь в клубе решили, что Ндомбеле не будет играть, пока не сбросит вес до 75 кг и не улучшит свою физическую форму.

Источник отмечает, что после беседы с тренерским штабом футболист уже сбросил несколько килограммов, однако потом опять набрал лишний вес.

В текущем сезоне Ндомбеле принял участие в семи матчах за «Галатасарай». За турецкий клуб он играет на правах аренды. Правами на футболиста владеет английский “Тоттенхэм”.