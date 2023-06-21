Названо имя нового тренера "Марселя"

Испанский тренер Марселино Тораль будет работать с французским “Марселем”.

Как пишет источник, специалист уже дал предварительное согласие на двухлетний контракт до лета 2025 года.

Интересно, что испанец впервые будет работать за пределами родины.

Ранее он работал в "Атлетике" из Бильбао и “Валенсии”.

В прошлом сезоне "Марсель" тренировал хорватский специалист Игор Тудор.