Названо имя нового капитана "Барселоны" после ухода Бускетса

Защитник “Барселоны” Жорди Альба станет новым капитаном команды, если летом 2023 года ее покинет хавбек Серхио Бускетс.

Об этом сообщает Relevo.

Интересно, что минувшим летом каталонцы были готовы попрощаться с Альбой, но теперь в клубе готовы оставить его до конца действия контракта, а именно до лета 2023 года.

С 2012 года Альба провел за “Барселону” 441 матч.

Что касается Бускетса, то у него есть варианты переезда в США.