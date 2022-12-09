Названо имя нового капитана "Барселоны" на случай ухода Бускетса

Новым капитаном “Барселоны” в следующем сезоне может стать Серджи Роберто.

Это произойдет в том случае, если Серхио Бускетс покинет команду летом, о чем утверждает Diari ARA.

В то же время Бускетс сообщил агентам, что хотел бы провести в каталонском клубе еще год или два.

Несмотря на это, переговоры по продлению контракта еще не начались.

В этом Серджи Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.