Названо имя лучшего игрока матча ПСЖ - "Бавария"

Форварда “Баварии” Кингсли Комана назвали лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против “ПСЖ” (1:0).

Именно француз забил единственный гол в этой встрече.

На сайте УЕФА отметили, что именно через Комана гости смогли создать всю остроту в первом тайме.

“Этот футболист проделал огромный объем работы без мяча”, — отметили в организации.

Ответная игра пройдет 8 марта в Мюнхене.