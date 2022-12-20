Названо имя игрока, испортившего атмосферу в сборной Франции

Правый защитник мюнхенской “Баварии” Бенжамен Павар оказался создателем “токсичной атмосферы” в раздевалке сборной Франции, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, футболист был крайне недоволен тем, что начиная со 2-го тура чемпионата мира-2022, он оказался в запасе. Француз неоднократно позволял себе критические замечания в адрес соотечественников. Также он ругался с главным тренером Дидье Дешамом, в том числе и в финальном матче ЧМ-2022 против сборной Аргентины (3:3, по пенальти - 2:4).

Ранее сообщалось, что 26-летний Павар недоволен своим положением в “Баварии” и отказывается продлевать контракт, который действует до лета 2024 года.

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