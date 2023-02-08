Названы три претендента на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА

Пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала финальную тройку претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2022 года.

На приз продолжают претендовать Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии), Яссин Буну ("Севилья", сборная Марокко) и Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины). Куртуа стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов, Мартинес стал чемпионом мира, а Буну занял четвертое место на ЧМ-2022.

Из борьбы за награду выбыли Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии) и Эдерсон ("Манчестер Сити", сборная Бразилии).

Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.

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