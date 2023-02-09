Названы три претендента на звание лучшего тренера 2022 года

Пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила финальную тройку претендентов на звание лучшего тренера мира по итогам 2022 года.

На почетный приз претендуют Карло Анчелотти ("Реал"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Анчелотти в прошлом году выиграл с “Реалом” чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Гвардиола стал победителем чемпионата Англии. Скалони привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира-2022 в Катаре.

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