Названы топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года

Бывшего тренера “МЮ” Алекса Фергюсона признали лучшим тренером мира с 1996 года.

Такое мнение выразила Международная федерация футбольной истории и статистики.

Список основан на рейтинге, который составлялся с середины 1990-х. Каждый год, когда тренер занимал первое место, ему начисляли 20 баллов.

Топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года:

1. Алекс Фергюсон – 257 баллов;

2. Жозе Моуринью – 242;

3. Хосеп Гвардиола – 221;

4. Арсен Венгер – 211;

5. Йоахим Лев – 200;

6. Карло Анчелотти – 189;

7. Висенте Дель Боске – 175;

8. Диего Симеоне – 168;

9. Марчелло Липпи – 156;

10. Дидье Дешам – 164;

11. Луис Фелипе Сколари – 151;

12. Гус Хиддинк – 145;

13. Марсело Бьелса – 145;

14. Оттмар Хитцфельд – 134;

15. Юрген Клопп – 127.