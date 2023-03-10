Названы топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года
Новости футбола Сегодня, 04:17
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
Бывшего тренера “МЮ” Алекса Фергюсона признали лучшим тренером мира с 1996 года.
Такое мнение выразила Международная федерация футбольной истории и статистики.
Список основан на рейтинге, который составлялся с середины 1990-х. Каждый год, когда тренер занимал первое место, ему начисляли 20 баллов.
Топ-15 лучших тренеров мира с 1996 года:
1. Алекс Фергюсон – 257 баллов;
2. Жозе Моуринью – 242;
3. Хосеп Гвардиола – 221;
4. Арсен Венгер – 211;
5. Йоахим Лев – 200;
6. Карло Анчелотти – 189;
7. Висенте Дель Боске – 175;
8. Диего Симеоне – 168;
9. Марчелло Липпи – 156;
10. Дидье Дешам – 164;
11. Луис Фелипе Сколари – 151;
12. Гус Хиддинк – 145;
13. Марсело Бьелса – 145;
14. Оттмар Хитцфельд – 134;
15. Юрген Клопп – 127.
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