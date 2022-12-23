Названы суммы призовых для участников ЧМ-2022

Команды-участницы ЧМ-2022 в Катаре получат свыше 410 миллионов евро призовых.

Как пишет NBC Sports, 8,5 млн евро выделили командам, которые квалифицировались на турнир и не прошли групповую стадию.

Участники 1/8 финала получат по 12 миллионов евро, а четвертьфиналисты получат по 16 миллионов.

Четвертая команда турнира - сборная Марокко - заработала 23,5 миллиона, в то время как бронзовые призеры хорваты получат 25,5 миллиона.

Финалист первенства Франция заработала 28 миллионов, в то время как победитель турнира Аргентина получит 37,5 миллиона.