Названы стадионы, где пройдут финалы некоторых еврокубков

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон определили хозяев будущих розыгрышей Лиги конференций УЕФА и женской Лиги чемпионов.

В сезоне 2023/24 финал пройдет на стадионе “Айя-София” в Афинах, который принадлежит греческому клубу АЕК. Официально это должны подтвердить в ноябре 2023 года.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25 должен пройти в Вроцлаве на одноименной арене, на которой играет местный “Шленск”.

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА в 2025 состоится в Лиссабоне на арене “Жозе Алваладе”, где играет “Спортинг”.