Названы сроки возвращения Неймара

Бразильский нападающий “Пари Сен-Жермен” Неймар вернется в расположение парижского клуба в конце апреля, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, футболист сможет сыграть уже в следующем сезоне. В настоящее время он восстанавливается после травмы колена.

В нынешнем сезоне 31-летний провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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