Названы сроки возвращения на поле основного вратаря "Милана"

Основной вратарь “Милана” Майк Меньян сможет вернуться на поле в марте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, голкипер сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Тоттенхэма” (8 марта). Голкипер получил травму лодыжки в сентябре 2022 года и с тех пор проходит курс восстановления. Из-за этой травмы он не смог принять участие в матчах чемпионата мира-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне 27-летний Меньян провел за “Милан” девять матчей во всех турнирах и пропустил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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