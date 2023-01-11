Названы сроки восстановления защитника "Реала" Алабы

Австрийский защитник мадридского “Реала” Давид Алаба пропустит 3-4 недели из-за травмы, сообщает AS.

По сведениям источника, у футболиста диагностирована травма камбаловидной мышцы правой ноги. Таким образом, футболист пропустит полуфинал Суперкубка Испании с “Валенсией” (11 января), а также финальный матч, если королевский клуб в него выйдет.

В нынешнем сезоне 30-летний Алаба провел за “Реал” 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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