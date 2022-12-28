Названы сроки восстановления травмированного защитника "Челси" Риса Джеймса
Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Риса Джеймса/Автор неизвестен
Защитник лондонского “Челси” Рис Джеймс из-за травмы пропустит от трех до четырех недель, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, у футболиста повреждение колена, которое он травмировал ранее. Если восстановление пройдет не по плану, то игрок может перенести операцию. В этом случае срок возвращения на поле существенно увеличится.
В нынешнем сезоне 23-летний Джеймс провел за “Челси” 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
Не пропустите: "Челси" предложил огромные деньги за Энцо Фернандеса.
Сасько Инга эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:56 "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в АПЛ
Новости футбола Вчера, 15:42 Роналду-младший вернулся в "Реал"
Новости футбола Вчера, 15:15 "Реал" хочет купить одного из лидеров "Баварии"
Новости футбола Вчера, 13:42 Легенда "Аякса" покинул клуб
Новости футбола 26 дек 2022, 17:10 Главные новости дня: 26 декабря
Новости футбола 26 дек 2022, 16:57 "Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
Лучшие букмекерыВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:20 Руководитель "Шахтера" рассказал, почему клуб не продал Мудрика в "Арсенал" Новости футбола Сегодня, 15:55 Новое руководство "Ювентуса" выдвинуло ультиматум Аллегри Новости футбола Сегодня, 15:42 Роналду получил предложение от клуба, который участвует в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:30 Симеоне назвал виновника неудач "Атлетико" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Челси" купил африканского таланта Новости футбола Сегодня, 14:58 "Лилль" одержал уверенную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 14:42 "Наполи" нацелился на одного из лидеров "Аталанты" Новости футбола Сегодня, 14:30 "Челси" нацелился на хорватского защитника, которым интересуется "Барселона" Новости футбола Сегодня, 14:15 "Интер" может купить защитника "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:55 "Монако" в результативном матче обыграл "Осер"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 29 дек 2022 Ницца - Ланс прогноз и ставка на матч Лиги 1 Франции 29 декабря 2022 года Футбол 29 дек 2022 Атлетико - Эльче прогноз и ставка на матч Примеры 29 декабря 2022 года