Названы сроки восстановления травмированного защитника "Челси" Риса Джеймса

Защитник лондонского “Челси” Рис Джеймс из-за травмы пропустит от трех до четырех недель, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, у футболиста повреждение колена, которое он травмировал ранее. Если восстановление пройдет не по плану, то игрок может перенести операцию. В этом случае срок возвращения на поле существенно увеличится.

В нынешнем сезоне 23-летний Джеймс провел за “Челси” 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Не пропустите: "Челси" предложил огромные деньги за Энцо Фернандеса.