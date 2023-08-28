Названы сроки восстановления травмированного Винисиуса Жуниора

Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор выбыл из строя из-за травмы задней поверхности правого бедра, сообщается на официальном сайте королевского клуба.

У футболиста диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Травму он получил в начале матча 3-го тура чемпионата Испании против “Сельты” (1:0). По данным журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, бразилец пропустит не менее шести недель. Таким образом, он не сыграет в матчах Ла Лиги с “Хетафе”, “Реалом Сосьедад”, “Атлетико”, “Лас-Пальмасом” и “Жироной”, а также один матч Лиги чемпионов.

23-летний Винисиус Жуниор выступает за “Реал” с лета 2018 года. Он перешел в испанский клуб из бразильского “Фламенго”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мадрида 228 матчей во всех турнирах, забил 60 голов и отдал 64 результативные передачи. В составе “Реала” Винисиус два раза становился чемпионом Испании в сезонах-2019/20, 2021/22, выиграл Кубок Испании в сезоне-2022/2023, два раза выиграл Суперкубок Испании в 2020 и 2022 годах, стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/22, выиграл Суперкубок УЕФА в 2022 году, а также два раза стал победителем Клубного чемпионата мира в 2018 и 2022 годах.

Винисиус с 2019 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 23 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. В составе сборной Бразилии он доходил до финала Кубка Америки в 2021 году.