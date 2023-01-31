Названы сроки восстановления травмированного Эриксена

Датский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Кристиан Эриксен пропустит не меньше трех месяцев из-за травмы, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Футболист получил повреждение голеностопа в матче Кубка Англии против “Рединга” (3:1). Таким образом, хавбек вернется в строй не раньше мая.

В нынешнем сезоне 30-летний Эриксен провел за “Манчестер Юнайтед" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

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