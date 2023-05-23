Названы сроки восстановления Неймара

Нападающий “Пари Сен-Жермен” и сборной Бразилии Неймар может вернуться в строй в середине лета, сообщает L'Équipe.

В настоящее время футболист продолжает восстанавливаться поле операции на правом голеностопе.

Ранее сообщалось, что французский клуб хочет избавиться от бразильца из-за его высокой зарплаты.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

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