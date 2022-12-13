Названы сроки восстановления форварда "Челси" Бройи

Албанский нападающий лондонского “Челси" Армандо Бройя выбыл из строя на полгода, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена. В ближайшее время футболист перенесет операцию.

В нынешнем сезоне 21-летний Бройя провел за “Челси” и сборную Албании 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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