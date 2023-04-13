Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Новости футбола Сегодня, 04:08
Фото: твиттер Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Вингер "Реала" отметился двумя голевыми передачами в матче 1/4 финала против "Челси" (2:0).
Кроме него на награду претендуют Браим Диас из "Милана", который отличился высоким процентом точных передач в матче против "Наполи" (1:0), Алессандро Бастони из "Интера", совершивший 4 отбора в матче против "Бенфики" (2:0), и защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз, чьи пасы на 86% достигли цели в матче против "Баварии" (3:0).
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:55 "Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов
Новости футбола Вчера, 13:42 Футболисты "Баварии" подрались в раздевалке после разгрома от "Манчестер Сити"
Новости футбола Вчера, 10:16 "Шахтер" одержал тяжелейшую победу над худшей командой чемпионата Украины
Новости футбола 11 апр 2023, 17:11 "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в Лиге чемпионов
Новости футбола 11 апр 2023, 15:30 "Реал" объявил заявку на матч Лиги чемпионов с "Челси"
Новости футбола 11 апр 2023, 12:55 "Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:46 Спаллетти недоволен поведением фанатов "Наполи" Новости футбола Сегодня, 06:44 "Реал" лидирует в гонке за лидером дортмундской "Боруссии" Новости футбола Сегодня, 06:14 Фати принял важное решение по будущему в "Барселоне" Новости футбола Сегодня, 06:10 "Барселона" пока не торопится возвращать 20-летнего вундеркинда Новости футбола Сегодня, 05:43 “Челси” и “Ливерпуль” нацелились на чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 05:38 Мане может уйти из "Баварии" после драки с Сане Новости футбола Сегодня, 05:22 Канте определился со своим будущим в "Челси" Новости футбола Сегодня, 04:52 Мане планирует публично извиниться за удар одноклубника по лицу Новости футбола Сегодня, 04:47 "Челси" проиграл в этом сезоне больше матчей, чем выиграл Новости футбола Сегодня, 04:21 Малуда сравнил Мудрика с лидером "Реала"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Спортинг Лиссабон 13 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Байер - Юнион Сен-Жиллуа 13 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Шальке - Герта 14 апреля 2023 года Футбол 14 апр 2023 Прогноз на матч Райо Вальекано - Осасуна 14 апреля 2023 года Футбол 15 апр 2023 Прогноз на матч Челси - Брайтон 15 апреля 2023 года Футбол 15 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Лестер 15 апреля 2023 года