Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Винисиус Жуниор претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Вингер "Реала" отметился двумя голевыми передачами в матче 1/4 финала против "Челси" (2:0).

Кроме него на награду претендуют Браим Диас из "Милана", который отличился высоким процентом точных передач в матче против "Наполи" (1:0), Алессандро Бастони из "Интера", совершивший 4 отбора в матче против "Бенфики" (2:0), и защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз, чьи пасы на 86% достигли цели в матче против "Баварии" (3:0).