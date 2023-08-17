Названы претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ

PFA объявила список шести номинантов на престижную награду лучшего игрока сезона 2022/2023 в английской Премьер-лиге.

Среди номинантов на награду от PFA находятся Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд и Джон Стоунз из "Манчестер Сити", Гарри Кейн из "Тоттенхэма" / "Баварии", а также Мартин Эдегор и Букайо Сака из "Арсенала".

Лучшим игроком сезона 2021/2022 по версии PFA был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Заметим, что в этом году награда лучшему игроку сезона будет вручена впервые в 50-летней истории награды.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2022/2023, набрав 89 очков. Второе место занял "Арсенал", а третье место досталось "Манчестер Юнайтед". "Ньюкасл" замкнул топ-четвёрку, набрав 71 очко.

Отметим, что “горожане” кроме победы в чемпионате также стали обладателями трофеев Лиги чемпионов и Кубка Англии. На старте нового сезона команда из Манчестера также завоевала трофей – вчера они взяли Суперкубок УЕФА.