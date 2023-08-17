АНГ АНГ header.en-ng header.en-ng
Главная Новости Названы претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ

Названы претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:49
Названы претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ Названы претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ

PFA объявила список шести номинантов на престижную награду лучшего игрока сезона 2022/2023 в английской Премьер-лиге.

Среди номинантов на награду от PFA находятся Кевин Де Брёйне, Эрлинг Холанд и Джон Стоунз из "Манчестер Сити", Гарри Кейн из "Тоттенхэма" / "Баварии", а также Мартин Эдегор и Букайо Сака из "Арсенала".

Лучшим игроком сезона 2021/2022 по версии PFA был признан нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Заметим, что в этом году награда лучшему игроку сезона будет вручена впервые в 50-летней истории награды.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2022/2023, набрав 89 очков. Второе место занял "Арсенал", а третье место досталось "Манчестер Юнайтед". "Ньюкасл" замкнул топ-четвёрку, набрав 71 очко.

Отметим, что “горожане” кроме победы в чемпионате также стали обладателями трофеев Лиги чемпионов и Кубка Англии. На старте нового сезона команда из Манчестера также завоевала трофей – вчера они взяли Суперкубок УЕФА.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА Новости футбола Вчера, 17:19 "Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА
Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии Новости футбола 15 авг 2023, 12:59 Неймар перешел в клуб из Саудовской Аравии
"Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии Новости футбола 14 авг 2023, 17:03 "Манчестер Юнайтед" одержал победу тяжелую победу в 1-м туре чемпионата Англии
"Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро Новости футбола 14 авг 2023, 14:03 "Челси" купил молодого эквадорца за 134 млн евро
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ Новости футбола 13 авг 2023, 13:34 "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче АПЛ
Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера Новости футбола 13 авг 2023, 11:30 Сборная Италии неожиданно потеряла главного тренера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:43 ПСЖ подписывает двух новых нападающих Новости футбола Сегодня, 05:49 Названы претенденты на звание лучшего футболиста АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:07 Гвардиола высказался после победы в матче за Суперкубок УЕФА Новости футбола Сегодня, 04:49 Девушка дня. Алессия Руссо - возможно, самая милая футболистка женского ЧМ Новости футбола Сегодня, 04:27 25 комнат и не только: стало известно, как Неймара встречают в арабском клубе Новости футбола Сегодня, 02:00 "Наполи" хочет купить талантливого вингера ПСВ Новости футбола Сегодня, 01:43 "Аякс" объявил о переходе опытного воспитанника "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 01:20 "Ливерпуль" может купить звездного марокканского полузащитника Новости футбола Сегодня, 01:00 "Рома" хочет усилить состав нападающим "Челси" Новости футбола Сегодня, 00:00 "Ливерпуль" близок к покупке опытного полузащитника сборной Японии
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 17 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лудогорец - Астана 17 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Днепр-1 - Славия Прага 17 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч БАТЭ - Шериф 17 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Мальорка - Вильярреал 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Вердер - Бавария 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 18 августа 2023 года Футбол 18 авг 2023 Прогноз на матч Валенсия - Лас-Пальмас 18 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Фрозиноне - Наполи 19 августа 2023 года Футбол 19 авг 2023 Прогноз на матч Эмполи - Верона 19 августа 2023 года