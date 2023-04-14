Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Названы кандидаты на звание лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги Европы по мнению УЕФА.

На награду претендуют:

защитник “Ювентуса” Федерико Гатти, забивший единственный гол в матче против “Спортинга»” (1:0).

форвард “Юниона” Виктор Бонифасе, который отметился голом в матче против “Байера” (1:1).

полузащитник “Фейеноорда” Оркун Кекчю, точность передач которого в игре против “Ромы” (1:0) составила 82%.

хавбек “Манчестер Юнайтед” Марсель Забитцер, забивший два гола в матче против “Севильи” (2:2).