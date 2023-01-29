Названы новые сроки восстановления Усмана Дембеле
Новости футбола Сегодня, 10:15
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Французский нападающий “Барселоны” Усман Дембеле пропустит не менее пяти недель из-за травмы, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, у футболиста диагностирован надрыв прямой мышцы бедра. Травму он получил в матче 19-го тура чемпионата Испании против “Жироны" (1:0) и был заменен в середине первого тайма. Таким образом, француз вернется в строй не раньше серидны марта.
В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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