Названы новые сроки восстановления Усмана Дембеле

Французский нападающий “Барселоны” Усман Дембеле пропустит не менее пяти недель из-за травмы, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован надрыв прямой мышцы бедра. Травму он получил в матче 19-го тура чемпионата Испании против “Жироны" (1:0) и был заменен в середине первого тайма. Таким образом, француз вернется в строй не раньше серидны марта.

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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