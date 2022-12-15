Названы новые сроки восстановления Погба

Французский полузащитник туринского “Ювентуса” Поль Погба не вернется на поле в ближайшее время, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, футболист пропустит еще не менее месяца. Таким образом, он не сможет сыграть в нескольких матчах чемпионата Италии после возобновления сезона. Из-за этой травмы француз не принял участия в чемпионате мира-2022 в Катаре.

29-летний Погба перешел в “Ювентус” летом 2022 года из “Манчестер Юнайтед” на правах свободного агента. Хавбек получил травму на одной из первых тренировок. Из-за этого он не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

Не пропустите: Сборная Марокко удивила статистикой в матче с Францией.