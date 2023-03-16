Названы номинанты на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов

Список номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов после ответных матчей 1/8 финала был опубликован на сайте УЕФА.

Среди претендентов на звание оказались Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити", который забил 5 голов в игре против "РБ Лейпциг" (7:0), Виктор Осимхен из "Наполи", записавший на свой счет дубль в игре против "Айнтрахта" (3:0), Карим Бензема из "Реала", забивший гол в матче против "Ливерпуля" (1:0), и Хакан Чалханоглу из "Интера", который в игре против "Порту" (0:0) пробежал 13,18 км и имел точность передач 94%.

Победителя назовут уже сегодня.